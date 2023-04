Eurofins: baisse de 10% des revenus trimestriels information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:23

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie pour le premier trimestre 2023 des revenus en baisse de 10,5% à 1,57 milliard d'euros, grevés par une chute des revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19 à moins de 10 millions d'euros, contre plus de 300 millions un an auparavant.



Le prestataire de services de bio-analyse a par contre vu les revenus de ses activités principales augmenter de 7,1% en organique, surpassant ainsi son objectif de 6,5% par an en moyenne pour 2023 et à moyen terme.



Eurofins confirme donc ses objectifs, visant pour 2023 un EBITDA ajusté entre 1,35 et 1,4 milliard d'euros ainsi que des revenus entre 6,6 et 6,7 milliards, puis pour 2027, une marge d'EBITDA ajustée de 24% et des revenus proches de 10 milliards.