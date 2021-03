Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : autorisation d'un test dans la Covid-19 par la FDA Cercle Finance • 01/03/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Eurofins Clinical Enterprise annonce avoir reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA des États-Unis pour une version directe au consommateur de son kit de test PCR à domicile EmpowerDX COVID-19. Développé par Eurofins Viracor, il s'agit de l'un des premiers kits de test en vente libre à domicile pour le SARS-CoV-2 à recevoir cette autorisation, qui permet donc à Eurofins de le vendre directement aux consommateurs sans ordonnance. Ces kits peuvent être commandés en ligne à empowerdxlab.com, et sont disponibles dans les pharmacies aux États-Unis. Les clients peuvent recevoir leurs résultats sur un portail sécurisé dans les 48 heures.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +3.75%