Eurofins : approbation AOAC PTM pour VIRSeek SARS-CoV-2 Cercle Finance • 11/01/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - Eurofins GeneScan Technologies annonce que sa solution VIRSeek SARS-CoV-2 a été évaluée et approuvée par le programme AOAC Performance Tested Methods (PTM) le 29 décembre, et a obtenu la certification PTM de validation d'intervention d'urgence n°122006. Cette solution complète de détection du SRAS-CoV-2 sur les surfaces environnementales, comprend l'écouvillonnage des surfaces, l'extraction de l'ARN, l'analyse RT-PCR et l'évaluation par un algorithme avancé. 'Des recherches récentes ont montré que la contamination virale des surfaces environnementales peut conduire à un transfert viral et donc à une accélération des flambées', souligne le prestataire de services de bio-analyse.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.83%