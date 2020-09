Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : acquisition de SunDream Group à Taiwan Cercle Finance • 04/09/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce l'acquisition de SunDream Environmental Technical, Blue Formosa Environmental Technical et Universe Environmental Technology, trois entités formant SunDream Group, deuxième acteur du marché des tests environnementaux à Taiwan. 'Avec l'addition de SunDream Group, Eurofins deviendra l'acteur numéro un des tests environnementaux à Taiwan et étendra significativement son portefeuille de clients dans le pays', affirme le prestataire français de services de bio-analyse. SunDream Group opère des laboratoires à Taichung, Tainan et Kaohsiung, apportant ainsi au groupe une couverture géographique complète de Taiwan. La transaction aurait selon Eurofins un effet immédiatement relutif sur sa marge après la finalisation.

