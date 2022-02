Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: acquisition dans les tests génétiques au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé hier soir l'acquisition de Gentis, un spécialiste des tests génétiques basé au Vietnam, avec l'objectif de renforcer son positionnement sur le marché asiatique.



Gentis - qui propose des test ADN à des fins généalogiques, des tests de recherche oncogénétique et des tests liés au Covid - a été créé il y a 12 ans avec l'objectif de proposer une technologie accessible à tous.



L'entreprise - qui travaille aujourd'hui avec plus de 100 centres hospitaliers au Vietnam - a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros l'an dernier.





