Eurofins: acquisition d'un nouveau campus en Inde information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 09:37

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé mercredi l'acquisition d'actifs dans la 'Genome Valley' de l'Inde, avec l'objectif d'y installer un nouveau laboratoire scientifique de pointe.



Le périmètre de l'opération inclut un bâtiment de plus de 8000 m2 dont la taille va lui permettre de servir les plus grands groupes pharmaceutiques du pays, ainsi que des sociétés biotechnologiques de plus petite taille.



Les activités du site portent sur la chimie organique de synthèse, la recherche et développement (R&D) analytique, les services de bio-analyse, les tests in-vivo et les études toxicologiques sur la sécurité de produits.



Situé à Hyderabad, la 'Genome Valley' est considérée comme l'un des principaux pôles indiens consacrés aux sciences de la vie et à la production pharmaceutique, avec plus de 200 sociétés installées et un effectif total de quelque 15.000 personnes.



L'annonce a été faite à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, à l'issue d'une réunion entre Eurofins et le ministre indien KT Rama Rao.