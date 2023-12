Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: acquisition d'activités de SGS Crop Science information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le prestataire de services de bio-analyse Eurofins Scientific fait part de la signature d'un accord pour l'acquisition des activités de SGS Crop Science dans 14 pays, des activités qui ont généré environ 46 millions de francs suisses de chiffre d'affaires en 2022.



Comptant plus de 480 employés et des sites en Europe, Amérique du Nord, Afrique du Sud et Brésil, SGS Crop Science comprend des activités de recherche sous contrat en agro-science, de tests d'intrants agricoles et de services en agronomie et agriculture de précision.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à la consultation des parties prenantes locales de SGS Crop Science, tel que requis par les juridictions locales, et devrait être finalisée dans les prochains mois.





