Eurofins a réalisé un solide trimestre, mais se montre timoré pour la suite de l'exercice

(AOF) - Eurofins Scientific tombe à la dernière place du CAC 40 à l'ouverture de la bourse de Paris, reculant de 3,2% à 91,26 euros, dans la foulée de la publication de son point d'activité trimestriel. Le laboratoire d'analyses a pourtant réalisé un chiffre d'affaires meilleur que prévu et relevé ses objectifs annuels, mais le consensus se montre plus ambitieux pour 2022. Les analystes attendent un chiffre d’affaires de 6,411 milliards et un EBITDA de 1,546 milliard d'euros sur l'exercice, alors qu’Eurofins vise respectivement 6,325 milliards d'euros et 1,525 milliard.

Au premier trimestre, Eurofins s'est montré à la hauteur des attentes, puisqu'il a dépassé le consensus de 7% avec un chiffre d'affaires de 1,76 milliard d'euros. Cela représente une croissance de 9,1%, dont +1,1% en organique, et ce, en dépit de moindres revenus Covid: à 300 millions d'euros, ils sont en effet ressortis 100 millions d'euros en-dessous de ceux enregistrés lors du premier trimestre 2021, mais sont toutefois restés supérieurs aux attentes, Jefferies ayant anticipé 225 millions d'euros.

"Les activités de tests cliniques liées au covid-19 et les ventes de réactifs ont été encore très intenses en janvier et février en réponse à Omicron, avec des volumes réduits depuis, en ligne avec l'assouplissement des exigences nationales en matière de tests", a expliqué le laboratoire.

Les revenus Covid sont désormais attendus à 400 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022, contre une précédente estimation de 300 millions, soit une augmentation de "seulement 100 millions d'euros compte tenu des décisions prises par les gouvernements dans de nombreux pays où la crise du Covid est considérée comme terminée", écrit Eurofins. Mais cette évaluation pourrait être revue à la hausse en cas d'apparition de nouveaux variants par exemple.

Les activités principales (hors tests cliniques et réactifs liés au Covid) ont quant à elles enregistré une croissance organique de 6,5% sur un an, ce qui est conforme aux prévisions énoncées en février dernier.

Enfin, concernant le conflit ukrainien, Eurofins a révélé n'avoir réalisé que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 en Russie et en Ukraine.

