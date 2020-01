Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : -3,5%, sous 475E, les 450E en ligne de mire Cercle Finance • 14/01/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Eurofins rechute de -3,5%, sous 475E et enfonce le support des 481E, ex-zénith du 15 octobre et 27 novembre dernier. Le titre dessine un 'rounding-top' sous 508E qui se trouve validé, avec un 1er objectif de 450/451E, un palier de soutien qui remonte au 5 et 11 novembre

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -2.69%