Eurofins : +15%, pulvérise un nouveau record à 668E

(CercleFinance.com) - Eurofins salue des résultats en forte hausse au 1er semestre et s'envole de +15%, ouvrant un 'gap' au-dessus de 574,6E et pulvérisant un nouveau record absolu à 668E, ce qui porte à +34% sa hausse depuis le 1er janvier, à +80% sur 1 an.

La dernière oscillation entre 540 et 600E induisait un objectif de 660E, qui est déjà surpassé... sky is the limit ?