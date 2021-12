Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurobio Scientific : un test PCR permet de détecter Omicron information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce le lancement d'un nouveau test PCR propriétaire multiplexe en temps réel pour le dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 et des variants Delta et Omicron. EBX-047 est un kit développé et fabriqué en France par Eurobio Scientific, permettant, dans un seul puits de PCR, la détection du coronavirus et le dépistage des deux variants actuellement prédominants dont l'Omicron qui pourrait présenter un risque d'échappement immunitaire. Dans l'attente du marquage CE, le coffret SARS-CoV-2 Fast-SVD est le premier test permettant de suivre en temps réel la diffusion du variant Omicron, et dans le cas d'une veille sanitaire, d'explorer son éventuelle capacité à échapper au système immunitaire des patients déjà vaccinés, assure Eurobio Scientific.

Valeurs associées EUROBIO SCIENT Euronext Paris -1.82%