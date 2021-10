Eurobio Scientific : un semestre de bonne facture

(AOF) - Eurobio Scientific progresse de 0,4% à 18,48 euros soutenu par des résultats semestriels solides malgré le ralentissement des ventes de tests Covid, moteur de sa croissance l'an dernier. Le spécialiste du diagnostic in vitro a réalisé au premier semestre 2021 un bénéfice net de 33,1 millions d'euros, en hausse de 28,7%. Le résultat opérationnel courant a bondi de 117% à 40 millions. Sa progression est ressortie bien supérieure à celle du chiffre d'affaires (+54% à 95,9 millions) annoncée en juillet dernier.

La marge opérationnelle a atteint 41,8% contre 35% prévu par MidCap Partners.

Le broker justifie en grande partie cet écart entre ses estimations et la marge opérationnelle constatée par la forte amélioration de la marge brute qui passe de 49% à 57% entre le premier semestre 2020 et le deuxième semestre 2021, portée par une part des produits propriétaires plus importante dans le mix (sur les activités Covid-19 et hors Covid19).

Dans un contexte de baisse des prix et des volumes sur les tests Covid, le groupe anticipe au deuxième semestre la poursuite du recul des activités Covid, déjà entamé au premier semestre. Les activités traditionnelles hors Covid devraient en revanche maintenir leur croissance, et les synergies entre les différentes filiales du groupe continuer à se développer.

Eurobio Scientific explique être en en position d'accélérer fortement son déploiement stratégique, principalement axé sur l'augmentation des activités basées sur les produits propriétaires et sur l'expansion géographique sur le territoire européen.

Alors que Midcap Partners attendait une marge 2021 de 33,9%, ses estimations portent désormais sur une marge de 37,9%. Après prise en compte de ces modifications, son objectif de cours reste cependant inchangé après la mise à jour des comparables bousiers et notamment la forte baisse du cours de Novacyt.

