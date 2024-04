Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurobio Scientific: résultats 2023 en baisse, le titre plie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific a dévoilé hier soir des résultats en baisse au titre de l'exercice 2023, mais s'est donné comme objectif de renouer avec une croissance de son chiffre d'affaires comme de ses marges.



Pénalisé par la fin de l'effet lié au Covid, le spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie a vu son résultat opérationnel chuter de 39% l'an dernier à 22,5 millions d'euros.



Son résultat net 2023 ressort lui à 4,8 millions d'euros, en baisse de 81%.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir également pâti de sa transformation stratégique en cours, avec notamment l'intégration de GenDx en année pleine.



Eurobio souligne néanmoins la 'bonne résistance' de ses résultats, mettant en avant la génération d'un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) de 26,4 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



A fin décembre 2023, l'entreprise disposait d'une trésorerie de 89 millions d'euros, pour une dette financière de 94,5 millions d'euros.



Eurobio Scientific dit désormais vouloir poursuivre le déploiement de ses axes stratégiques prioritaires, à savoir le développement de produits propres et l'internationalisation avec l'ouverture de nouveaux marchés.



L'idée étant de parvenir, à la fois, à une croissance du chiffre d'affaires et à une progression de ses marges.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action cédait 3,5% jeudi matin suite à cette publication.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC Euronext Paris -3.84%