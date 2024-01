Eurobio Scientific progresse en 2023 sur son coeur d'activité

(AOF) - Eurobio Scientific a publié un chiffre d’affaires 2023 en hausse de 39% à 130,1 millions d'euros sur son cœur d’activité. Il a augmenté de 12% à données comparables. Le spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie avait généré en 2022 un chiffre d’affaires de 152,6 millions d'euros, incluant le chiffre d’affaires exceptionnel lié à l’activité Covid, soit 59,1 millions d'euros.

Les ventes à l'international progressent fortement et représentent 38% des revenus, une progression "principalement liée aux nouvelles acquisitions réalisées depuis un an en Belgique (BMD), aux Pays-Bas (GenDx) et en Italie (DID)".

Le groupe Eurobio Scientific prévoit d'accélérer en 2024 sur l'exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années le développement de produits propres, l'internationalisation et l'ouverture de nouveaux marchés.

Le groupe salue le "succès" de sa stratégie d'expansion géographique et technologique, avec l'ambition de devenir "une société internationale majeure du marché des diagnostics de spécialité" et d'offrir à ses clients une "offre complète s'appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires".

