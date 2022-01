Eurobio Scientific pénalisé par des prises de bénéfices

(AOF) - Eurobio Scientific cède 1% à 20,68 euros pour accuser sa quatrième séance consécutive de baisse. Les investisseurs n'ont pas attendu la publication, hier soir, d'un chiffre d'affaires annuel très solide pour prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre qui coutait à peine 5 euros il y a deux ans. En 2021, le fabricant de tests a réalisé un chiffre d'affaires de 184,1 millions d'euros, en repli de seulement 2,3% après une année 2020 exceptionnelle. Les ventes avaient flambé de 220% grâce à la pandémie.

Midcap Partners estime que ce niveau de chiffre d'affaires 2021 confirme la nouvelle dimension prise par le groupe.

L'activité Covid-19 est restée le moteur du groupe avec un chiffre d'affaires de 102,6 millions d'euros, soit 56% du chiffre d'affaires.

Malgré des laboratoires plus que jamais mobilisés sur le diagnostic du Covid-19 avec des niveaux de tests record en 2021, le business traditionnel (hors Covid- 19) affiche une croissance soutenue à 14% dont 10% en organique. Cette activité représente 81,5 millions d'euros soit 44% du chiffre d'affaires.

Midcap Partners salue également un niveau de trésorerie confortable, à plus de 100 millions d'euros, pour une dette financière légèrement supérieure à 10 millions et un PGE entièrement remboursé. Ces moyens devraient permettre au groupe de financer son développement et notamment son portefeuille de produits propriétaires que ce soit via R&D et/ou croissance externe.

"Après avoir perdu encore près de 4% hier, nous pensons toujours que le niveau actuel du cours représente un excellent point d'entrée", a ajouté le broker qui a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 39 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.