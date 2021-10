Eurobio Scientific : Midcap Partners confirme sa recommandation d'Achat

(AOF) - Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 37 euros sur Eurobio Scientific. La biotech a reçu un milestone d'un montant de 430 000 dollars suite à la soumission d'un dossier IND ("Investigational New Drug") auprès de la FDA dans le but de débuter les phases cliniques de AGN-231868, molécule issue du partenariat entre Eurobio Scientific et Allergan visant à traiter la sécheresse oculaire.

Suivant le développement de cette molécule durant les différentes phases cliniques, Eurobio Scientific reste éligible à d'autres milestones et également à des royalties en cas de commercialisation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.