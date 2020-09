Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurobio Scientific : marquage CE d'un test Cercle Finance • 15/09/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce ce mardi le marquage CE de son nouveau test propriétaire EBX 042 FluCoSyn, développé pour identifier avec un seul prélèvement les virus responsables des principaux syndromes grippaux. 'Il permet de rechercher la présence du coronavirus SARS CoV-2, des virus de la grippe A et B, et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS)', indique le groupe.

