EUROBIO SCIENTIFIC lance la commercialisation de son auto-test Covid antigénique

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

EBS 1005 inclut des boites de tests unitaires, comprenant chacune une notice didactique, un écouvillon pour prélèvement nasal à insérer dans le nez sur 2 à 3 centimètres seulement, le réactif prêt à l'emploi, et la plaque de test. Très simple d'utilisation avec un prélèvement peu invasif, le test donne un résultat en 10 minutes, avec une excellente performance (spécificité>99%, sensibilité>93%).

(AOF) - Eurobio Scientific a annoncé la commercialisation de son nouveau test propriétaire EBS 1005, un auto-test antigénique développé pour identifier la présence du coronavirus SARS CoV-2 par simple prélèvement nasal. Le test propriétaire du spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité a reçu la dérogation de l'ANSM pour être commercialisé jusqu'à l'obtention du marquage CE. Il a également reçu une dérogation similaire des autorités de santé allemandes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.