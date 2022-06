Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eurobio Scientific: lance deux nouveaux tests de dépistage information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 18:19

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce ce jour la mise à disposition de deux nouveaux tests propriétaires de dépistage: soit EBX 048 (développé spécifiquement pour le dépistage de routine du COVID-19 et l'identification des sous-variants) et EBX 060 (pour le dépistage de routine des virus de la variole simienne, de la varicelle et de la rougeole).



Ces nouveaux tests, conçus et développés par la R&D d'Eurobio Scientific, sont produits en interne, aux Ulis (Essonne) et sont disponibles en plusieurs versions permettant d'effectuer simultanément 25, 50, 100, 200 ou 600 déterminations.



Les deux tests sont disponibles immédiatement pour les laboratoires hospitaliers et privés, tant en France qu'à l'international, précise le laboratoire.