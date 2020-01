EUROBIO SCIENTIFIC : hausse des revenus de 17%

(AOF) - Eurobio Scientific a publié un chiffre d'affaire annuel 2019 de 59,1 millions d'euros en hausse de 17%. L'acteur de premier plan du diagnostic in vitro de spécialité précise que son objectif de revenus 2020 a été atteint avec près d'un an d'avance et qu'il développe ses parts de marché notamment grâce à de nouveaux clients publics et privés ainsi qu'une offre élargie. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant les ventes de Pathway Diagnostics (Grande-Bretagne), consolidée depuis le 1er juillet 2019, le chiffre d'affaires a progressé de 15%.

L'activité du groupe est, entre autres, tirée par la croissance de l'activité de biologie moléculaire. Celle-ci représente environ 22% du chiffre d'affaires contre 18% en 2018.