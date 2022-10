Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eurobio Scientific: fait l'acquisition de 100% de GenDx information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d'euros.



Créée en 2005 à Utrecht (Pays-Bas), GenDx est spécialisée dans le diagnostic moléculaire des transplantations par typage HLA d'organes ou de patients dans le cadre de l'évaluation de la compatibilité entre donneurs et receveurs.



Cette acquisition va permettre à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial afin d'évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle.



Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.