Eurobio Scientific : éligible au dispositif PEA-PME Cercle Finance • 08/01/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific confirme pour l'année 2021 l'éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013. Les actions d'Eurobio Scientific continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptes PEA-PME lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel, indique la société.

Valeurs associées EUROBIO SCIENT Euronext Paris -0.88%