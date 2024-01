Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurobio Scientific: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - La société de diagnostic médical in vitro de spécialité Eurobio Scientific annonce avoir procédé à l'annulation de 694.300 actions auto-détenues, représentant 6,34% du capital social, annulation qui sera effective en date du 11 janvier.



Son capital social sera désormais composé de 10.248.871 actions. À la suite de cette annulation, Eurobio Scientific détient encore directement 184.883 de ses propres actions, auxquelles s'ajoutent des actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC Euronext Paris -0.37%