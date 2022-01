Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurobio Scientific: actions éligibles au dispositif PEA-PME information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 18:02









(CercleFinance.com) - EurobioScientificconfirme pour l'année 2022 l'éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME.



Eurobio Scientific précise que ses actions peuvent donc toujours être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.







Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC Euronext Paris -2.54%