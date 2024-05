Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurobio Scientific: accord avec Myriad Genetics information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de l'ensemble des droits du test d'expression génique de deuxième génération du cancer du sein EndoPredict auprès de Myriad Genetics.



Suite à cette acquisition, Eurobio Scientific accordera à Myriad Genetics une licence pour la fabrication, la vente et la distribution du test de dépistage du cancer du sein EndoPredict destiné aux tests développés en laboratoire (LDT) principalement réalisés aux États-Unis.



Par ailleurs, Myriad Genetics accordera à Eurobio Scientific une licence pour la fabrication, la vente et la distribution du kit de test de dépistage du cancer de la prostate Prolaris. La finalisation de l'opération est prévue pour juillet prochain.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC Euronext Paris +1.38%