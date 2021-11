Eurobio prend une participation dans la startup Usense

(AOF) - Eurobio Scientific a annoncé avoir pris une participation minoritaire dans la start-up Usense, société française basée à Paris-Saclay, spécialisée dans l’aide au diagnostic médical sur la base d’analyse urinaire. Grâce à un assemblage propriétaire de technologies miniaturisées et d’intelligence artificielle, le dispositif médical in vitro connecté de Usense permet de réaliser une analyse urinaire dont les résultats sont obtenus en quelques secondes. La société prévoit un début de commercialisation courant 2022.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.