Eurobio : Midcap Partners reste à l'Achat

(AOF) - A la suite des résultats semestriels publiés ce jour par Eurobio, Midcap a réitéré sa recommandation à l'Achat et réduit son objectif de cours de 33 à 32 euros. "Concernant les perspectives, l'activité Covid-19 restera la variable d'ajustement de nos estimations. Alors que la huitième vague progresse petit à petit, nous tablons toujours sur une activité Covid-19 en chute de 70% comparé au premier semestre. Une ampleur plus importante de cette vague et/ou une nouvelle vague en fin d'année pourraient nous amener à revoir ces estimations", souligne l'analyste.

Ce dernier note également que l'Ebitda a reculé plus qu'il ne l'anticipait suite à des provisions passées sur le stock de produits Covid-19.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.