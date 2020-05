EUROBIO et NG Biotech signent un accord de commercialisation pour les tests rapides de sérologie

(AOF) - Eurobio Scientific, spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité, et NG Biotech, société de biotechnologies spécialisée dans les solutions de diagnostic rapide en santé, ont annoncé avoir signé un accord pour la distribution en France du test NG-Test IgG-IgM COVID-19 auprès des professionnels de santé et des EHPAD.

Ce test sérologique ultra-rapide développé, fabriqué et validé cliniquement en France par la société NG Biotech, permet, en 15 minutes, de détecter et de différencier simultanément l'éventuelle présence des anticorps d'isotypes IgM (immunoglobulines M) et IgG (immunoglobulines G) produits par l'organisme lors de l'infection par le virus SARS-CoV-2.

" Ces nouveaux dispositifs de diagnostic in vitro viennent étoffer l'offre de tests d'Eurobio Scientific permettant la biologie délocalisée. Sa commercialisation, sous la forme d'un dispositif unitaire ' tout-en-un ', est dédiée à la surveillance du personnel médical et aux patients potentiellement à risque " a expliqué le groupe.

Cette offre complète ainsi les autres tests de sérologie Covid-19 commercialisés par Eurobio Scientific, qui sont destinés aux laboratoires de biologie et nécessitent des équipements adaptés pour réaliser les analyses en série.

