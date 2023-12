Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi : vers un enfoncement des 5E information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Euroapi s'achemine vers un enfoncement des 5E car le fait important, c'est la cassure des 5,10E (plancher des 7 et 28 novembre): le signal baissier est donc validé et un retour sur le plancher des 4,64E des 18 et 27 octobre dernier semble plausible.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris -4.60%