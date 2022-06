Euroapi, unique hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 10 juin 2022

(AOF) - Euroapi (+1,19% à 14,684 euros)

Les investisseurs saluent l'intégration officielle du leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) - les substances contenues dans les médicaments qui sont responsables des effets bénéfiques sur la santé – au sein de l'indice SBF 120. Cette intégration était attendue. La filiale de Sanofi est valorisée plus de 1,4 milliard d'euros et son titre est fortement échangé (près d'un million d'actions ont changé de main hier). En revanche, le titre sort, à la même date, soit le 17 juin, du CAC 40. Il est pour l'heure la 41ième valeur de l'indice depuis la scission du groupe avec Sanofi, le 6 mai dernier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.