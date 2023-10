Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi : surveiller une cassure des 4,7E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - Euroapi valide la cassure du support des 4,98E du 10/10 et s'apprête à défier le plancher des 4,70E (testé le 10/10) : les risques de voir le titre glisser vers 4,30E augmentent avec cette nouvelle offensive des vendeurs à découvert.







Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris -3.46%