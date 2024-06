Euroapi signe un contrat la société de biotechnologie Priothera

(AOF) - Euroapi a annoncé la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Priothera est basée à Dublin (Irlande) et dispose d’une filiale en France, à Saint-Louis (Haut-Rhin).

Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication du mocravimod, une molécule innovante en oncologie, via son activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Ce projet sera mené sur son site de Budapest, son centre d'excellence pour la chimie complexe.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.