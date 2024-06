Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: sélectionné pour le PIIEC Med4Cure information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euroapi indique avoir été sélectionnée par la Commission européenne comme l'une des 13 entreprises devant se partager jusqu'à un milliard d'euros de financement public, dans le cadre du PIIEC consacré au secteur pharmaceutique, appelé 'Med4Cure'.



Ce PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun), notifié par six Etats membres de l'UE, vise à renforcer le marché de la santé en Europe et assurer une production durable, compétitive et intégrée de principes actifs pharmaceutiques essentiels à la santé publique.



L'Etat et Euroapi vont pouvoir entamer les discussions pour préparer la contractualisation en vue de l'octroi de l'aide publique, Med4Cure devant notamment permettre de co-financer des activités de R&D de la société, jusqu'aux études de faisabilité industrielle.



Le groupe va tirer parti de l'opportunité offerte par ce PIIEC pour continuer à développer trois programmes innovants relevant des antibiotiques macrolides, des corticostéroïdes (dont la méthylprednisolone) et des nanoparticules.





