Euroapi: se hisse vers 3,79E, peut viser les 4E

(CercleFinance.com) - Euroapi se hisse vers 3,79E et tente de surpasser la résistance testée le 23 mai dernier (en intraday) : le titre semble bien parti pour retracer le seuil des 4E du 1er mars et peut être dans la foulée, les 4,468E, ex base du 'gap' ouvert sous 6,78E le 28/02





Valeurs associées EUROAPI 3.74 EUR Euronext Paris +2.02%