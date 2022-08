Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: retrouve 15,6E, son niveaux supports de mi-juillet information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 15:33









(CercleFinance.com) - Euroapi retrouve 15,6E, son niveaux supports de mi-juillet: un signal baissier s'était déclenché les 26 août et se retrouverait invalidé.

A la hausse, l'objectif et la principale résistance se situe à 16,8E (plafonnement du 28/07 au 8/08).





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris +4.76%