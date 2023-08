Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: résultat net en forte hausse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Euroapi publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net de 62,8 millions d'euros, par rapport à 16,7 millions un an auparavant, ainsi qu'un 'Core EBITDA' de 62,5 millions, soit une marge de 12,6% à comparer à 14,5% au premier semestre 2022.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6% à 496,6 millions, avec une stabilité de l'activité API Solutions (+0,2%) et une croissance de 9,8% pour l'activité CDMO. Des baisses de ventes à Sanofi ont été plus que compensées par des hausses auprès des autres clients.



'Sur la base de notre performance du premier semestre, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de l'exercice 2023 et nos perspectives à moyen terme', a déclaré le directeur général Karl Rotthier.





