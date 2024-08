Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi : refranchit 4,3E, vise les 4,46E information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - Euroapi continue d'enchainer les séances de hausse (depuis le 10 juillet et le test des 2,55E) et refranchit 4,3E: le titre vise les 4,46E, c'est à dire la base du 'gap' ouvert le 29 février, l'objectif suivant étant 4,674E, l'ex-plancher du 26 octobre puis 4,8E (plancher du 13/12/2023).





Valeurs associées EUROAPI 4,33 EUR Euronext Paris +1,79%