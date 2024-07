Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi : rebondit au-delà des 2,75E information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Euroapi rebondit au-delà des 2,75E après un re-test du plancher des 2,57E du 18 et 26 avril.

Le titre rencontrera une forte résistance vers 3E, la barrière testée du 9 avril au 7 mai puis du 15 au 27 juin.





Valeurs associées EUROAPI 2,75 EUR Euronext Paris +7,42%