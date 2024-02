Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: programme de transformation et nouveau DG information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats, Euroapi fait part du lancement de 'FOCUS-27', un programme complet sur quatre ans qui 's'appuie sur les forces intrinsèques pour améliorer sa compétitivité et libérer son potentiel de croissance durable et rentable'.



Le groupe de santé rappelle qu'au cours des quatre derniers mois, sa direction a procédé à une analyse approfondie de ses forces et faiblesses opérationnelles, de la croissance attendue de son chiffre d'affaires et de sa trajectoire financière.



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Euroapi a nommé Ludwig de Mot au poste de directeur général, à compter du 1er mars. Directrice générale par intérim depuis octobre 2023, Viviane Monges va retrouver son rôle de présidente du conseil.





