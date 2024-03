Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: production suspendue à Brindisi information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euroapi annonce que sa filiale italienne suspend jusqu'à nouvel ordre la production de tous les APIs sur son site de Brindisi, des défaillances du contrôle qualité ayant été identifiées et faisant l'objet d'une investigation approfondie.



Ce site italien produit 11 APIs (principes actifs pharmaceutiques) et intermédiaires, principalement des anti-infectieux. En 2023, les ventes issues de Brindisi se sont élevées à 63 millions d'euros, dont 43% ont été réalisées avec Sanofi.



La valeur des actifs non-courants de Brindisi a été entièrement dépréciée dans les comptes consolidés de 2023. Cette situation devrait impacter la performance opérationnelle et financière du groupe. En conséquence, les perspectives 2024 sont suspendues.





