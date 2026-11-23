Le spécialiste des principes actifs annonce un programme d'investissement de 7,2 millions d'euros entre 2026 et 2028 pour renforcer les capacités de bioproduction et accélérer la décarbonation de son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime

Inscrit dans le cadre de Choose France 2026, ce programme prévoit 3,2 MEUR pour la création d'un nouvel atelier de traitement aval destiné à accompagner le développement de nouvelles activités de production pour des tiers.

En parallèle, Cascadya investira 4 MEUR dans l'installation d'une chaudière électrique de 20 MW, qui fonctionnera en complément des équipements à gaz existants.

Ce dispositif hybride permettra d'optimiser les coûts énergétiques tout en réduisant la dépendance au gaz naturel et l'empreinte carbone du site.