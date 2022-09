Euroapi, plus forte hausse du du SBF 120 à la clôture du mardi 13 septembre 2022

(AOF) - Euroapi (+ 3,42% à 17,365 euros)

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur Euroapi de 20 à 22 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Les résultats meilleurs que prévu au premier semestre ont encore renforcé l'intérêt du broker pour le groupe car il présente plusieurs caractéristiques qui devraient le rendre très attrayant pour les investisseurs. Tout d'abord, le modèle économique et ses marchés finaux ont été solides, malgré un environnement macroéconomique difficile. La demande des clients est restée forte, notamment de la part de clients extérieurs à Sanofi et pour l'offre CDMO (prestations de développement de procédés et de productions à façon pour des tiers) qui a connu une augmentation significative des demandes de propositions et des contrats remportés.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.