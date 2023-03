Euroapi, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du mercredi 8 mars 2023

(AOF) - Euroapi (-21,75 à 12,52 euros)

Lanterne rouge du SBF 120, Euroapi a annoncé un creusement de ses pertes en 2022 et décalé d'un an son objectif d'une marge de Core EBITDA supérieure à 20 %. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a accusé une perte nette de 15 millions d'euros, contre une perte de 8,1 millions d'euros un an plus tôt.

Points clés

- L’un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques (n° 1 dans les petites molécules, 2ème dans les API combinant petites et grosses molécules et 7ème dans les molécules innovantes), créé en décembre 2021 par séparation de Sanofi ;

- Revenus de 902 M€, répartis entre les molécules chimiques pour 97 % et les peptides & oligos pour 3 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur une stratégie commerciale claire d’expansion dans de nouveaux marchés et visant à devenir un partenaire de référence des pharmaceutiques et biotechs ;

- Capital détenu à 30,1 % par Sanofi, 12 % par bpiFrance et 5,5 % par L’Oréal, Viviane Monges présidant le conseil d’administration de 12 membres, Karl Rotthier étant directeur général;

- Bilan très sain avec 1 Md€ de capitaux propres et 19 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie fondée sur 3 piliers avec objectifs 2025 : lancements de molécules innovantes (35 % du chiffre d’affaires), déploiement des ressources, et productivité de la R&D avec pour objectif une marge opérationnelle supérieure à 20 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur :

- l’optimisation industrielle et logistique,

- les molécules innovantes mises au point dans la CDMO (Contract Development and Manufacturing) avec 30 projets en cours,

- l’offre combinée d’oligonucléotides et de peptides à partir de 2025 ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- 2 étapes : 100 % des sites alimentés par des énergies renouvelables en 2025, réduction de 30 % des émissions de CO2 en 2035 (vs 2020),

- technologies de réduction de l’empreinte ;

- Montée en puissance de la production de vitamine B12, prostaglandine et hormones avec un ratio d’investissements porté à + 14 % du chiffre d’affaires ;

- Portefeuille étendu de 200 références, dont 55 % différentielles et complexes, produites sur 6 sites industriels en Europe, un atout face à la concurrence asiatique pénalisée par les coûts et disruptions de la chaîne logistique.

Défis

- Evolution du capital, Sanofi et Bpifrance devant conserver leurs titres jusqu’en mai 2024 et l’Oréal jusque fin 2023 ;

- Remontée de la marge opérationnelle, inférieure de moitié à celle de ses concurrents européens –Lonza, Siegried, Bache et PolyPeptide ;

- Poursuite de la réduction de la dépendance à Sanofi par l’obtention de nouveaux contrats.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.