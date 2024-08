Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: plafonne sous les 4,1E information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Euroapi essuie l'une des plus fortes baisses du SBF120, plafonnant depuis le 7 août sous les 4,1E (zénith intraday du 6 juin dernier). En cas de débordement, les 4,46E (base du gap du 29 février) pourrait constituer un prochain objectif.





Valeurs associées EUROAPI 4,08 EUR Euronext Paris +0,05%