Euroapi: perte nette fortement creusée en 2023

(CercleFinance.com) - Euroapi publie un résultat net de -189,7 millions d'euros au titre de 2023, par rapport à -15 millions en 2022, et un 'core EBITDA' de 93,1 millions, soit une marge de 9,2% contre 12,3% l'année précédente.



Cette dernière a été pénalisée par une absorption moins favorable des coûts fixes et de l'inflation tandis que le chiffre d'affaires du fournisseur de principes actifs pharmaceutiques s'est accru de 3,8% à 1,01 milliard d'euros (+3,1% à taux de changes constants).



Pour l'année 2024, Euroapi anticipe notamment une marge de core EBITDA se situant entre 6 et 9%, ainsi qu'une diminution du chiffre d'affaires d'entre 4 et 7% à base comparable, due notamment à une baisse des ventes à Sanofi.





