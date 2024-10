Euroapi, Orange, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Euroapi/ Sanofi

Euroapi annonce avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique Focus-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021. Euroapi et son syndicat bancaire ont signé un nouveau crédit renouvelable (RCF) de 451 millions d'euros assorti de sûretés, qui refinance le crédit renouvelable existant, avec une échéance étendue à février 2029.

GTT

GTT a annoncé avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2024, une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Dalian Shipbuilding Industry Company pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de l'armateur chinois Cosco Shipping. Le groupe de technologie et d'ingénierie réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 175 000 mètres cubes, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

Hunyvers

Hunyvers annonce une hausse de son chiffre d'affaires de 13,7% au quatrième trimestre et de 15,9% sur l'ensemble de l'exercice. Le spécialiste de la distribution des véhicules de loisirs (VDL) avertit cependant qu'il ne devrait pas être en mesure d'atteindre sur l'exercice en cours les cibles de chiffre d'affaires (supérieur à 170 millions d'euros ) et de marge d'exploitation (supérieure à 6,5%) fixés lors de l'introduction en Bourse, en mars 2022. Le groupe anticipe désormais sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires "a minima de 150 millions d'euros".

Kerlink

Kerlink a dévoilé des résultats semestriels en amélioration en dépit de la baisse de l'activité. Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,94 million d'euros contre une perte de 2,62 millions d'euros. Négatif à hauteur de 1,583 million d'euros au premier trimestre 2023, l'Ebita est ressorti à -1,28 million d'euros. La société souligne qu'un strict contrôle des charges a réduit l'impact du manque d'activité sur les résultats.

Largo

Largo, expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le franchissement d'une étape majeure dans le cadre de son développement à l'international avec la signature d'un contrat de distribution avec Orange Pologne. "Ce premier contrat de distribution à l'international nous offre de très belles perspectives commerciales au cours des prochains trimestres ", ont commenté Christophe Brunot et Frédéric Gandon, co-fondateurs de Largo.

Orange

Orange annonce les résultats de la sollicitation du consentement des porteurs des obligations à 9% régies par le droit de l'Etat de New York, arrivant à échéance le 1er mars 2031 (les "Notes 2031"), qui s'est tenue le 10 octobre 2024. Lors de cette réunion, a été approuvé l'amendement à l'Indenture datée du 14 mars 2001 régissant les conditions des Notes 2031, comme décrit dans l'annonce préalable d'Orange du 25 septembre 2024.

Parot

Parot annonce l'issue de l'Opas (offre publique d'achat simplifiée) clôturée le 9 octobre 2024. Le groupe NDK détient un total de 5,62 millions d'actions et autant de droits de votes théoriques de Groupe Parot, représentant 87,59% du capital social et au moins 87,55% des droits de vote théoriques. Le Crédit Agricole du Languedoc en qualité d'établissement présentateur et garant de l'offre agissant pour le compte de NDK, a informé l'AMF de la décision de l'initiateur de procéder à un retrait obligatoire portant sur les actions Parot non apportées à l'offre.

SMTPC

SMTPC annonce que "le troisième trimestre 2024 enregistre une hausse de trafic de 2,1% par rapport à celui de l’année précédente". Ressortant à 9,64 millions d'euros, son chiffre d’affaires péage du troisième trimestre 2024 est en hausse de 2,4% par rapport à la même période en 2023. Son chiffre d'affaires global ressort à 9,64 millions d'euros contre 9,47 millions d'euros. En outre, le trafic du 1er janvier au 30 septembre 2024 est en hausse de 0,9% par rapport à l’année précédente.

Sanofi

Sanofi a annoncé avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public. Si les discussions devaient aboutir positivement, tout accord serait conclu après consultation des instances représentatives du personnel. D'autres informations sur la séparation potentielle d'Opella seront communiquées en temps voulu, lorsqu'une décision aura été prise.

Wallix

Au premier semestre 2024, Wallix affiche une perte d'exploitation de 6,24 millions d'euros contre 6,1 millions il y a un an. Sa perte nette ressort à 5,6 millions d'euros contre 5,43 millions d'euros il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé sur ce semestre s'élève à 15,1 millions d'euros et enregistre une progression de +8,7% soutenue par une croissance significative des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) qui atteignent 10,8 millions d'euros (+32,2% comparé au 1er semestre 2023) et représentent 71,6% du chiffre d'affaires semestriel (comparé à 58,8% au 1er semestre 2023).