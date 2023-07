Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi : nouvel échec sous 10,9E, vers un re-test des 9,75E information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Euroapi subit un nouvel échec sous 10,9E (tout comme le 19 juin ou le 9 mai dernier) et reste ainsi prisonnier de corridor de consolidation latérale 9,75/10,9E : le titre reste encalminé environ 50% en-deçà de ses sommets du 18/10/2022 (18,8E).





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris -3.12%