Euroapi: nouveau décrochage, Deutsche Bank s'inquiète

(CercleFinance.com) - Le titre Euroapi rechute lourdement mardi à la Bourse de Paris après un avis négatif de Deutsche Bank qui craint que la restructuration du groupe s'étale sur de longues années.



Peu avant 10h00, Euroapi accuse ainsi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 avec un recul de près de 10%, ce qui porte à plus de 50% son décrochage sur les cinq dernières séances de Bourse.



Dans leur note, les analystes de Deutsche Bank se disent déçus par la présentation stratégique de la semaine dernière et l'absence de détails plus spécifiques concernant les réductions de coûts, les sources de financement et les objectifs à moyen terme.



'Globalement, il apparaît que la visibilité opérationnelle demeure faible', s'inquiète le bureau d'études, qui estime que la réorganisation et les investissements en cours pourraient nécessiter un besoin additionnel de fonds de l'ordre de 70 millions d'euros d'ici à 2027, vraisemblablement via un recours à des outils de financement dilutifs, prévient-il.



Sur la base de ces éléments, Deutsche Bank déclare s'attendre à que le titre sous-performe, ce qui le conduit à dégrader sa recommandation de 'conserver' à 'vendre' avec un objectif de cours réduit de moitié, de six à trois euros.





