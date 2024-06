Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: mandat ad hoc pour le financement de Focus-27 information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Euroapi informe avoir décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février dernier concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27.



Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques a fait appel à ce tiers indépendant 'de manière proactive afin d'accélérer les discussions et converger vers une solution de nature à satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes'.



Le mandat ad hoc est une procédure amiable lancée à l'initiative d'Euroapi et conduite dans un cadre confidentiel et juridiquement sécurisé, après des progrès substantiels réalisés ces dernières semaines sur le financement du plan Focus-27.





Valeurs associées EUROAPI 3.62 EUR Euronext Paris -6.75%