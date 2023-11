Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroapi: l'acquisition de l'allemand Biano est finalisée information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Euroapi a annoncé mardi soir la finalisation de l'acquisition de l'allemand Biano, une opération destinée à renforcer son positionnement sur le marché de la sous-traitance pharmaceutique (CDMO) et du segment des oligonucléotides, aujourd'hui en pleine croissance.



L'opération, officialisée cet été, est estimée autour de 10 millions d'euros.



Il est prévu que Biano conserve sa marque commerciale, tout en étant appelé à devenir une filiale d'Euroapi.



La clientèle de Biano, dont les activités se focalisent sur des projets de petite échelle, en phase précoce (préclinique ou phase I), complexes et personnalisés, se situe principalement en Europe et en Asie.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris +1.56%